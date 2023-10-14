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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс. человек

В секторе Газа в результате атак Израиля погибли 1,9 тыс. человек
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,9 тыс. человек, еще 7696 получили ранения, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины.

Среди погибших 614 детей и 370 женщин, пишет The Times of Israel. На западном берегу реки Иордан убиты 14 палестинцев, общее число жертв в регионе достигло 49 человек, добавили в Минздраве.

Ранее в ведомстве сообщили о 1845 погибших и 6,7 тыс. раненых, еще 450 тыс. человек вынужденно покинули свои дома, добавили в ведомстве.

Накануне миссия ООН в Палестине заявила, что больницы на юге сектора Газа переполнены и не могут принимать новых пациентов.

Утром 13 октября ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться из города. «Газа служит местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности», — объяснили в израильской армии.

В свою очередь, палестинское исламистское движение ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

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сектор Газа ХАМАС Израиль погибшие пострадавшие
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