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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В ООН заявили, что больницы на юге сектора Газа переполнены

ООН: больницы на юге сектора Газа переполнены
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Bashar Taleb apaimages / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Bashar Taleb apaimages / imago-images.de / Global Look Press

Больницы на юге сектора Газа переполнены и не могут принимать новых пациентов, говорится в заявлении миссии ООН в Палестине.

Агентства организации перевели персонал и операции в южную часть сектора, чтобы обеспечить продолжение доставки гуманитарной помощи.

ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться из города утром 13 октября. «Газа служит местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности», — объяснили в израильской армии.

Позже представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Минобороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили организацию о требовании к 1,1 млн жителей Газы эвакуироваться на юг в течение 24 часов. Дюжаррик заявил, что ООН «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий», и призвал отменить это распоряжение.

В свою очередь, палестинское исламистское движение ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — сказал глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

Палестинский Красный Полумесяц попросил мировое сообщество немедленно вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркнув, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». ВОЗ назвала перемещение на юг тяжелобольных людей «смертным приговором».

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Теги
ООН Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа
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