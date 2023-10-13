Минздрав: число погибших в секторе Газа после ударов Израиля выросло до 1,8 тыс.

Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля выросло до 1,8 тыс.

Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

При ударах Израиля по сектору Газа погибли 1845 человек, сообщил Минздрав Палестины в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, еще 6,7 тыс. палестинцев ранены, а 450 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Днем Минздрав сообщал, что погибли 1799 человек, более 6,3 тыс. человек пострадали. По данным ЦАХАЛ, с начала атаки ХАМАС в Израиле погибли более 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс.

Боевики ХАМАС утром 7 октября вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и мирных жителей, а также брать людей в заложники. Израильская армия в ответ начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление

ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться из города утром 13 октября. «Газа служит местом проведения военных операций. Эвакуация необходима для вашей же безопасности», — объяснили в израильской армии. Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «считает невозможным такое перемещение без разрушительных гуманитарных последствий», и призвал отменить это распоряжение. В свою очередь, в ХАМАС призвали жителей Газы игнорировать требование Израиля эвакуироваться.