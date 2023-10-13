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Губернатор заявил об ушедшем в историю выражении «отправить в Магадан»

Губернатор Носов: выражение «отправить в Магадан» уже давно осталось в истории
Сергей Носов
Сергей Носов (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на фоне дискуссии о судьбе релокантов заявил об отсутствии конфликта с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, пишут «РИА Новости».

«С Вячеславом Володиным у меня конфликта нет», — сказал глава региона.

Носов также заявил, что выражение «отправить на Колыму или в Магадан» уже осталось в истории. По его словам, регион сегодня активно развивается экономически.

Председатель Госдумы ранее предложил отправлять в Магадан тех, кто уехал из России, поддержав Украину, а затем вернулся на родину. Магаданский губернатор в ответ на это предложение заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов.

Позднее Володин скорректировал свое предложение и заявил, что «недружественных релокантов», вернувшихся в Россию, нужно отправлять на рудники в холодных регионах, а не в Магадан. По его словам, в Магадане «не ждут предателей нашей страны, жители области видят в этом угрозу и оскорбления».

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Володин говорил о тех, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима». С этими людьми, по словам Пескова, России «не по пути». Однако «невиновные граждане» могут свободно выбирать место жительства и в любой момент вернуться на родину, сказал пресс-секретарь президента.

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Спикер Госдумы Володин не впервые высказывается против граждан, уехавших из России после начала военной операции на Украине. В частности, в январе он выступил с инициативой о конфискации имущества таких россиян.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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