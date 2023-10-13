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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Рогов: около 7:50 в Мелитополе прогремел взрыв
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Военная операция на Украине
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Переворот в Нигере
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Как сообщают мои земляки-мелитопольцы, около 7:50 в городе был слышен взрыв», — написал он. Рогов добавил, что наиболее громко взрыв слышали в районе улицы Кирова. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.

С марта 2023 года город Мелитополь является столицей Запорожской области. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Город Запорожье остается под контролем Украины.

Мелитополь не раз с начала военной операции России подвергался атакам с украинской стороны.Так, 13 августа в Мелитополе прозвучал очередной взрыв, в июле в Мелитополе несколько раз срабатывали системы противовоздушной обороны. Рогов сообщал о трех взрывах при работе системы ПВО 9 июля.

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Теги
Мелитополь спецоперация Владимир Рогов взрыв
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