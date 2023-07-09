Рогов: в Мелитопольском районе прозвучали три взрыва

Рогов сообщил о трех взрывах под Мелитополем

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

В Мелитопольском районе Запорожской области прозвучали три взрыва, по предварительной информации, речь идет о работе ПВО, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В предыдущий раз о работе ПВО в Запорожье Рогов сообщал в среду, 5 июля. Тогда система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по Бердянску. Ракету сбили над морем.

Над Мелитополем система ПВО работала 1 июля, сбив очередную ракету. Попытки удара по этому району ВСУ предпринимают регулярно. В частности, 28 июня о шести взрывах в городе сообщил Рогов.