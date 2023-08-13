Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе прозвучал взрыв, сообщил Рогов, пообещав раскрыть подробности позже. С марта город является столицей присоединенной к России Запорожской области, он не раз подвергался обстрелам

Владимир Рогов (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

В Мелитополе прозвучал взрыв, заявил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал он в Telegram.

С марта Мелитополь является столицей Запорожской области, соответствующий указ подписал врио главы региона Евгений Балицкий. Россия присоединила область по итогам сентябрьского референдума. Город Запорожье остается под контролем Украины.

В Мелитополе не раз с начала военной операции России на Украине звучали взрывы. В частности 1 июля в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны, сбив ракету. 5 июля также сработала система ПВО, отразив попытку ракетного удара по Бердянску.

Спустя три дня Рогов сообщил о трех взрывах в городе в ходе работы системы ПВО.