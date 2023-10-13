Экс-премьер Израиля ответил на вопрос о судьбе жителей Газы при блокаде

Бывший премьер-министр Израиля (2021 — 2022) Нафтали Беннет в ответ на вопрос о судьбе жителей сектора Газа, оставшихся без электроэнергии из-за блокады, заявил, что «не будет кормить электричеством своих врагов». Об этом он заявил в эфире Sky News.

Ведущая телеканала Sky News Камали Мельбурн задала политику вопрос о последствиях, с которыми могут столкнуться гражданские лица в Газе из-за блокады, введенной Израилей в ответ на нападение боевиков палестинского движения ХАМАС.

«Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских лицах? Что с вами не так? Разве вы не видели, что произошло? Мы боремся с нацистами», — заявил Беннет (цитата по The Hill).

Далее он добавил, что Израиль не нападает на мирных жителей Газы. «Если вы хотите прийти и дать им электричество, то я не буду кормить электричеством своих врагов», — подчеркнул экс-премьер.

О решении устроить полную блокаду сектора Газа объявил 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант. В тот же день министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал приказ немедленно прекратить подачу воды в Газу. Подачу электричества и поставки топлива приостановили 8 октября. Позже Кац объяснил, что сектор Газа будет оставаться в условиях блокады, пока ХАМАС не освободит израильских заложников.

В ООН заявили, что введение блокады запрещено международным гуманитарным правом. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркивал, что любые ограничения на передвижение людей и товаров для осуществления блокады «должны быть оправданны военной необходимостью или иным образом могут быть приравнены к коллективному наказанию».