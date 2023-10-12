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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль назвал условие снятия энергоблокады с сектора Газа

Минэнерго Израиля: блокаду с сектора Газа снимут после освобождения заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа продолжит оставаться без электричества, воды и топлива до тех пор, пока ХАМАС не отпустит израильских заложников, заявил глава Минэнерго Израиля. Боевики увели из страны до 150 заложников
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Сектор Газа будет оставаться в условиях энергетической и гуманитарной блокады, пока ХАМАС не освободит израильских заложников. Об этом заявил глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац в соцсети X (Twitter).

«Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не поедет, до тех пор пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой», — заявил Кац.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа в связи с нападением со стороны палестинского движения ХАМАС. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто», — заявил он.

В тот же день Кац сообщил, что отдал приказ немедленно прекратить подачу воды в Газу. Подачу электричества и поставки топлива приостановили еще раньше.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявила, что блокада сектора Газа, которую решил устроить Израиль, запрещена международным гуманитарным правом. Она ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, подчеркнула Тюрк.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявлял, что палестинская группировка не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления» до завершения военных действий.

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Боевики оценивают общее число взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек. По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали до 150 человек.

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