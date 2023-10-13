Захарова заявила, что миру придется «разгребать» последствия политики США

Миру придется «разгребать» провальную политику США на Ближнем Востоке, которые в очередной раз «наделали делов». Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что в Белом доме ранее исключили отправку своих сил для участия в конфликте между Израилем и ХАМАС. «Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как впрочем и всегда, разгребать будут все остальные», — отметила Захарова.

«Вспомните финансовый кризис 2008-го, вызванный коллапсом американского рынка недвижимости. Мировая экономика рушилась не один месяц после этого взрыва. Спасать планету предстояло специально созданной для этого «двадцатке», — подчеркнула представитель МИДа.

По ее словам, так происходит каждый раз: «исключительные наделают делов в прекрасном саду, а джунглям мучиться от зловония и убирать за цивилизованными».

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября, после чего Тель-Авив запросил дополнительную помощь у США — своего давнего партнера в военной сфере, сообщал госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава Пентагона Ллойд Остин 8 октября объявил, что США направят в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу, в которую входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Нормандия» и четыре эсминца с управляемыми ракетами. Авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря 11 октября.

В то же время в Белом доме исключали отправку своего контингента для участия в боестолкновениях между Израилем и Палестиной.