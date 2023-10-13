В Еврокомиссии призвали Турцию выбрать между ЕС с НАТО и Россией с ХАМАС

Турция должна выбрать, на какой стороне в палестино-израильском конфликте ей стоит быть, — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас на второй Конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы.

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами — с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада — или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой», — сказал Схинас, отметив, что «ответ должен быть ясен» (цитата по Protothema.gr).

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