Эрдоган заявил о желании завершить все конфликты на Ближнем Востоке

Турецкий лидер Эрдоган в разговоре с президентом Палестины Аббасом заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы положить конец конфликтам в регионе. Президента Израиля Херцога он призвал действовать «со здравым смыслом»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган активно вмешался в переговорный процесс по конфликту Израиля и Палестины, сообщает Hurriyet.

Турецкий лидер провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, премьер-министром Ливана Наджибом Микати, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Израиля Ицхаком Херцогом.

Для переговоров с палестинским лидером Эрдоган прервал заседание правительства Турции. «В ходе диалога обсуждались последние события, связанные с событиями в Израиле и Палестине, а также напряженность в регионе», — говорится в заявлении по итогам переговоров.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара прилагает все усилия, чтобы положить конец конфликтам в регионе.

В разговоре с президентом Израиля Эрдоган подчеркнул, что шаги, от которых жители Газы могут пострадать, еще больше усилят страдания и спираль насилия в регионе. Он призвал действовать со здравым смыслом.

Ранее Эрдоган заявлял, что постоянный мир на Ближнем Востоке возможен только при окончательном решении палестино-израильской проблемы за счет создания независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Накануне постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что переговоров с ХАМАС не будет. «Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы подобные ужасы никогда больше не повторялись», — заявил он.

Постпред Палестины при ООН Рияд Мансур, в свою очередь, призвал Израиль «изменить курс», напомнив, что «блокада и неоднократные нападения на Газу» Израилем ранее были направлены на уничтожение ХАМАС и обеспечение безопасности в регионе, но в итоге «не принесли ни того ни другого».

Россия, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Египет, ОАЭ ранее заняли нейтральную позицию и призвали обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.

В поддержку Израиля выступили 84 страны. Минобороны США направило в восточную часть Средиземного моря авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.

Палестину поддержали Сирия и Иран.