Почти 340 тыс. палестинцев покинули дома в секторе Газа с начала войны

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Почти 340 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа с начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН.

«Число вынужденных переселенцев выросло еще на 75 тыс. и достигло 338 934 человек. БАПОР (Ближневосточное агентство помощи палестинским беженцам и организации работ. — РБК) принимает 218 597 [из них], или 65% переселенцев, в 92 школах, часть которых функционируют как специальные приюты», — говорится в отчете УГКВ.

В управлении полагают, что число вынужденно перемещенных лиц в регионе продолжит расти.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Я нахожусь в постоянном контакте с лидерами региона, уделяя непосредственное внимание нескольким ключевым приоритетам. Мы должны избегать перерастания конфликта [во что-то большее]. <...> Я призываю все стороны и тех, кто имеет влияние на них, избегать любой дальнейшей эскалации», — заявил он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.

The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники в египетских службах безопасности сообщила, что Египет отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».