Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 выполнит рейс в субботу

Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 года выполнит рейс в субботу

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Израильская авиакомпания «Эль Аль» впервые с 1982 года выполнит рейс в субботу, в еврейский Шаббат, для возвращения в страну призванных на срочную военную службу резервистов, сообщает The Times of Israel.

Резервисты будут доставлены в Израиль из Нью-Йорка и Бангкока на двух самолетах Boeing 787. Расходы на перелеты покроют крупные финансовые организации из США, а также сама авиакомпания.

Компания сообщила, что решение выполнить рейсы в субботу получило галахическое одобрение, так как спасательные полеты относятся к принципу «пикуах нефеш», по которому в иудаизме ценность человеческой жизни превыше практически любого другого религиозного правила.

В «Эль Аль» присутствие резервистов в Израиле во время войны с палестинским исламистским движением ХАМАС назвали «жизненно важным».

По информации The Times of Israel, Израиль с начала войны 7 октября призвал в армию около 360 тыс. резервистов — это крупнейшая мобилизация со времен войны Судного дня в 1973 году.

С начала эскалации конфликта Военно-воздушные силы Израиля перебросили в страну сотни военнослужащих, которые находились за границей, в странах Европы. По сведениям The Times of Israel, перелеты осуществлялись на военно-транспортных самолетах C-130 «Геркулес».

Ранее авиакомпании Lufthansa, United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines объявили о приостановке рейсов в Израиль из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Полеты в страну также на время ограничили французская Air France, венгерская Wizz Air, авиакомпании Emirates, Ryanair, Aegan Airlines и AZAL.

Накануне, 11 октября, перевозчик Red Wings, который выполняет регулярные рейсы из Сочи, Москвы (с транзитом через Минеральные Воды в Ставропольском крае) и Махачкалы в Тель-Авив, возобновил регулярное авиасообщение с Израилем. Прямые рейсы между российскими городами и Тель-Авивом также продолжает выполнять авиакомпания «Азимут».

12 октября Росавиация открыла горячую линию для граждан, желающих вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний.