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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Lufthansa объяснила причину отмены рейсов в Израиль

Lufthansa: рейсы в Израиль остановлены из-за ситуации с безопасностью
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкий авиаконцерн Lufthansa, который включает в себя такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines, приостановил регулярные рейсы в Тель-Авив до 14 октября включительно из-за вооруженного конфликта Израиля и ХАМАС. Об этом  сообщили РБК в Lufthansa.

«Безопасность является главным приоритетом для авиакомпаний группы Lufthansa. Из-за все еще неясной ситуации с безопасностью в Израиле и после тщательного анализа ситуации авиакомпании группы Lufthansa решили приостановить свои регулярные рейсы в и из Тель-Авива до субботы (14 октября) включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Lufthansa попросили всех пострадавших пассажиров связаться со своей авиакомпанией. «Мы, конечно, продолжаем внимательно следить за ситуацией с безопасностью в Израиле и находимся в тесном контакте с местными и международными властями», — добавили в пресс-службе.

Другие крупнейшие мировые авиакомпании, в том числе United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines также объявили о приостановке рейсов из-за вооруженного конфликта Израиля с ХАМАС.

Полеты в Израиль также отменили на время французская Air France, венгерская Wizz Air, авиакомпании Emirates, Ryanair, Aegan Airlines и AZAL.

8 октября авиакомпания Red Wings перенесла рейсы сначала между Тель-Авивом и Сочи, а позже между Махачкалой и Тель-Авивом.

В тот же день Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль. Ограничения ввели с 3:00 мск 8 октября «до особых распоряжений» из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле.

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Lufthansa самолет Израиль Палестина ХАМАС новости
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