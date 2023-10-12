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Палестино-израильский конфликт ,  
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Росавиация открыла горячую линию для желающих вылететь из Израиля

Росавиация открыла горячую линию для желающих вылететь из Израиля в Россию
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Обстановка в аэропорту Бен-Гурион, Израиль
Обстановка в аэропорту Бен-Гурион, Израиль (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Росавиация открыла горячую линию для граждан, желающих вылететь из Израиля рейсами российских авиакомпаний, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Телефон горячей линии: +7 (800) 200-40-01.

Прямые рейсы между российскими городами и Тель-Авивом продолжают выполнять авиакомпании «Азимут» и Red Wings, уточнили в Росавиации.

«Азимут» перевозит пассажиров по маршрутам Минеральные Воды — Тель-Авив и Сочи — Тель-Авив, а также в обратных направлениях.

Red Wings выполняет рейсы по маршрутам Махачкала — Тель-Авив и Сочи — Тель-Авив и обратно. Также авиаперевозчик организовал дополнительные рейсы из Тель-Авива в Москву с технической посадкой в Минеральных Водах или в Махачкале.

Обе авиакомпании открыли собственные горячие линии для пассажиров, следующих в Израиль и из него, отметили в Росавиации. Их телефоны: +7 (863) 226-00-05 («Азимут») и +7 (800) 350-99-77 (Red Wings).

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После начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС 7 октября эвакуацию из страны объявили многие государства, в том числе Германия, Великобритания, Индия, Польша, Литва, Болгария и другие.

Российский МИД призвал граждан страны эвакуироваться из Израиля самостоятельно. При этом посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что власти прорабатывают меры по эвакуации обратившихся за помощью россиян из зоны боевых действий.

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