Дипломаты назвали риски из-за упрощения изъятия домов россиян в Финляндии

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Заявление министра юстиции Финляндии об упрощенном способе изъятия недвижимости у россиян в посольстве России оценили как продолжение дискриминационной линии по отношению к российским гражданам, прокомментировали РБК в представительстве.

«Подобная недружественная политика, несомненно, ведет к дальнейшей деградации российско-финляндских связей, в том числе на уровне рядовых граждан, и лишь осложняет перспективы восстановления двустороннего диалога, разрушенного действиями официального Хельсинки», — заявили в посольстве России в Финляндии.

Там также отметили, что информации о подобных случаях изъятия жилья у россиян в посольстве нет: «Соответствующих обращений в посольство не поступало».

10 октября Министр юстиции Финляндии Лина Мери рассказала о намерении правительства упростить конфискацию недвижимости у россиян. В качестве основания она назвала то, что россияне «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» — не уплачивают налоги и не платят по счетам из-за сложностей с платежами за рубежом.

Новый закон позволит проводить процедуру изъятия и в электронном виде. Опрошенные РБК юристы отметили, что, в случае если идею одобрят, эта мера должна применяться одинаково ко всем: и к финнам, и к россиянам.