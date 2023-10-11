 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дипломаты назвали риски из-за упрощения изъятия домов россиян в Финляндии

Посольство России: упрощение изъятия домов россиян в Финляндии ухудшит отношения
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Заявление министра юстиции Финляндии об упрощенном способе изъятия недвижимости у россиян в посольстве России оценили как продолжение дискриминационной линии по отношению к российским гражданам, прокомментировали РБК в представительстве.

«Подобная недружественная политика, несомненно, ведет к дальнейшей деградации российско-финляндских связей, в том числе на уровне рядовых граждан, и лишь осложняет перспективы восстановления двустороннего диалога, разрушенного действиями официального Хельсинки», — заявили в посольстве России в Финляндии.

Там также отметили, что информации о подобных случаях изъятия жилья у россиян в посольстве нет: «Соответствующих обращений в посольство не поступало».

10 октября Министр юстиции Финляндии Лина Мери рассказала о намерении правительства упростить конфискацию недвижимости у россиян. В качестве основания она назвала то, что россияне «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами» — не уплачивают налоги и не платят по счетам из-за сложностей с платежами за рубежом.

Новый закон позволит проводить процедуру изъятия и в электронном виде. Опрошенные РБК юристы отметили, что, в случае если идею одобрят, эта мера должна применяться одинаково ко всем: и к финнам, и к россиянам.

Читайте на РБК Pro
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги
Какими действиями неопытный руководитель раскачивает под собой стул
Восемь признаков, которые выдают уверенного в себе человека
Как платить сотрудникам высокие зарплаты и при этом не разориться
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Финляндия недвижимость за рубежом новости изъятие жилья
Материалы по теме
Суд в Финляндии оставил в тюрьме россиянина Тордена
Политика
На границе с Финляндией развернули 140 машин с российскими номерами
Политика
Крупнейший застройщик Дубая назвал россиян основными покупателями жилья
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
Число погибших в секторе Газа превысило 1 тыс. человек Политика, 13:04
Педагогические системы: как выбрать подходящую Pro, 13:02
Новый пешеходный мост свяжет Москву-Сити с Дорогомилово Город, 12:58
Red Wings заявила о возобновлении регулярных полетов в Израиль Общество, 12:58
Укрощение рисков: как цифровые решения повышают качество управления Тренды, 12:56
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 12:55
Стрельбу у аэропорта Пскова объяснили тренировкой по борьбе с дронами Политика, 12:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Председатель ПСБ посетил с рабочим визитом ЛНР Пресс-релиз, 12:48
Как спасатели убирают последствия столкновения поездов в метро Москвы Общество, 12:44
Почему новый иск к Amazon может стать серьезной проблемой для компании Pro, 12:37
Оливейра показал рассечение, из-за которого снялся с боя с Махачевым Спорт, 12:32
Кремль заявил, что обсудит с Баку судьбу миротворцев в Карабахе Политика, 12:32
Хуснуллин заявил о восстановлении прав 30 тыс. дольщиков в 2023 году Недвижимость, 12:31
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:31