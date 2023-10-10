Юристы оценили планы Финляндии упростить изъятие жилья у россиян

Хельсинки, Финляндия (Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС)

Правительство Финляндии планирует ввести упрощенную процедуру изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам. Сложности с оплатой налогов и счетов возникли у российских собственников после частичного закрытия их счетов в финских банках. После этого в Финляндии участились случаи взыскания имущества с россиян. Опрошенные РБК эксперты оценили законность планируемых нововведений.

Финляндия собирается пойти по «упрощенному» порядку взысканий, по которому судопроизводство проходит в заочной форме без участия граждан, рассказала РБК доктор юридических наук, адвокат Людмила Айвар.

«Когда нет никаких счетов, средств, то взыскание может быть обращено на имущество, которое должно продаваться с торгов», — объяснила она процесс изъятия недвижимости. При этом деньги поступают в тот орган, в котором гражданин имеет долги, уточнила Айвар.

Адвокат объяснила, что такие действия со стороны финских властей будут правомерными при условии, что в стране есть законы, которые допускают такие процедуры. Айвар отметила, что гражданам при этом должно быть обеспечено право на защиту, в частности бесплатный адвокат.

«Человек может не платить в силу безответственности, а может не платить в силу чрезвычайных обстоятельств, болезни и других условий непреодолимой силы», — уточнила она. Во втором случае гражданин должен иметь право оспорить принятые против него решения госорганов.

«Налог на имущество — обязательство безусловное, которое должны исполнять любые граждане», — добавила Айвар. При этом подход должен быть одинаковым ко всем, подчеркнула юрист.

Руководитель лаборатории международного правосудия НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий в разговоре с РБК назвал упрощение способов коммуникации (например, электронные формы извещения) «общей тенденцией». Взыскания не будут выглядеть «явным нарушением», если они будут применяться ко всем собственникам финнам и иностранцам, а не только к россиянам, пояснил он.

При этом планируемое финскими властями нововведение может нарушать международный договор о правовой помощи, который СССР и Финляндия заключили в 1978 году, отметил эксперт. «Там установлен особый порядок оказания правовой помощи, понятно, что не электронный, а бумажный, с уведомлением через дипканалы», — рассказал Старженецкий.

По словам эксперта, обвинять российских граждан «в каких-нибудь сложностях» некорректно. «Это последствия действий самих финских властей, санкций в отношении России», — считает он. Россияне не платят, «так как не могут, а не потому что уклоняются», подчеркнул Старженецкий.

Меры, которые Финляндия планирует ввести в отношении российских граждан, имеют «яркую политическую окраску в современных условиях», отметила в беседе с РБК юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина. Создание неблагоприятных и некомфортных для россиян условий на территории того или иного государства — это выраженная тенденция, считает эксперт.

Силкина подчеркнула, что право собственности является «незыблемым правом» и должно обеспечиваться законодательством, в том числе принимающей стороны.

По словам юриста, власти Финляндии «на государственном уровне» найдут способы ограничить это право. «Это могут быть дополнительные требования к документам для оформления недвижимости, повышение налоговой базы», — пояснила она.

Взыскания с российских собственников могут происходить после штрафа или неуплаты налогов. «Либо будут меры предприняты, направленные на повышение лояльности российских граждан к действующей государственной власти в стране пребывания», — предположила кандидат юридических наук.

10 октября финский министр юстиции Лина Мери заявила о планах правительства упростить изъятие недвижимости, принадлежащей россиянам. Новый закон должен позволять проводить подобные процедуры также и в электронном виде, отметила Мери.

По данным финских правоохранительных органов, случаи взыскания с российских собственников участились. Россияне столкнулись со сложностями при оплате счетов в Финляндии после их частичного закрытия в финских банках. При этом банковские связи между странами сейчас отсутствуют, связаться с российскими владельцами стало проблематично.

В итоге часто складываются ситуации, когда российские граждане не платят налоги и жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными счетами. Чтобы погасить долги россиян, госорганы пытаются изъять их недвижимость.