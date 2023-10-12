Комитет Госдумы подготовил проект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

В Госдуме подготовили проект об отзыве ратификации договора о ядерных испытаниях

Госдума рассмотрит законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в I чтении 17 октября

Фото: Олег Яковлев / РБК

Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Депутаты рассмотрят проект закона в I чтении 17 октября. Документ был подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предложил всем депутатам стать его авторами.

Он заявил, что Россия на протяжении 23 лет ждала ратификации договора Соединенными Штатами. Теперь Москва будет «руководствоваться исключительно интересами» россиян и российского государства, заключил спикер Госдумы.

ДВЗЯИ был принят Генассамблеей ООН, он запрещает проводить испытания ядерного оружия во всех средах (в космосе, под землей и т.д.). Участники соглашения обязуются не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем». Россия и США подписали договор, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон нет. Также договор не ратифицировали Китай, Египет, Иран и Израиль. Индия, Пакистан и Северная Корея его даже не подписали.

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