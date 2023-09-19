Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею после шестидневного визита в Россию

КНДР сообщила о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после шестидневного визита в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Утром 18 сентября он проехал на своем спецпоезде приграничную железнодорожную станцию Туманган, которая находится у границы с Россией.

«Ким Чен Ын через нынешний визит в Россию дальше укрепил узы товарищества и дружбы с президентом России [Владимиром] Путиным, правительством и народом России, а также открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений», — говорится в сообщении.

Визит северокорейского лидера в Россию продлился шесть дней. За это время он встретился с президентом Владимиром Путиным, руководством Приморского края, «Роскосмоса», МИДа, Минпромторга.

Также Ким Чен Ын посетил космодром Восточный, авиационный завод имени Гагарина, а также производственный центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, аэродром с самолетами-бомбардировщиками и фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Оценивая итоги встречи с лидером КНДР, Путин заявил, что у России есть неплохие перспективы сотрудничества с Северной Кореей в военно-технической сфере. Кроме того, с Ким Чен Ыном обсуждались дополнительные поставки зерна, возобновление авиасообщения между странами, возобновление проекта по модернизации железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР), строительство автомобильного моста через реку Туманная и т.д.