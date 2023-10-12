СNN предсказал скорое закрытие дела о секретных документах в доме Байдена
Расследование дела о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов может завершиться до конца года, однако оно едва ли приведет к предъявлению ему обвинений, пишет CNN со ссылкой на источники.
«Следователи надеются завершить расследование к концу года. На данный момент неясно, приведет ли расследование к предъявлению обвинений. У нас сложилось впечатление, что это маловероятно», — рассказали источники телеканала, знакомые с ходом следствия.
Интервью специального прокурора Роберта Хура с президентом Джо Байденом собеседники CNN расценили как признак близкого завершения расследования, в котором участвовали десятки свидетелей.
Ранее Байден дал показания по делу о хранении секретных документов. Президента опросили в Белом доме дважды по поводу документов, часть из которых относятся к периоду, когда он был сенатором, другие — к периоду вице-президентства.
В январе 2023 года на складе в гараже, а также в одной из комнат дома Байдена в Делавэре были обнаружены секретные документы. Минюст провел в доме американского президента 12-часовой обыск и обнаружили еще шесть документов с пометками «конфиденциально» и «сопутствующие материалы».
Закон требует, чтобы все найденные документы были переданы в Национальный архив. Байден заявлял, что все бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции», и он «полностью сотрудничает со следствием и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему».
Похожие обвинения были выдвинуты и против бывшего президента США Дональда Трампа, который проиграл выборы Байдену в 2020 году. Против него сейчас ведутся четыре расследования, одно из них — дело о незаконном хранении документов о ядерном арсенале.
Их обнаружили в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). «Покидая Белый дом, Трамп вывез десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы и затем хранил их в своем поместье », — говорится в обвинительном акте. Следствие по этому делу продолжается, новые обвинения по нему предъявили бывшему президенту в августе 2023 года.
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