СNN предсказал скорое закрытие дела о секретных документах в доме Байдена

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Расследование дела о хранении президентом США Джо Байденом секретных документов может завершиться до конца года, однако оно едва ли приведет к предъявлению ему обвинений, пишет CNN со ссылкой на источники.

«Следователи надеются завершить расследование к концу года. На данный момент неясно, приведет ли расследование к предъявлению обвинений. У нас сложилось впечатление, что это маловероятно», — рассказали источники телеканала, знакомые с ходом следствия.

Интервью специального прокурора Роберта Хура с президентом Джо Байденом собеседники CNN расценили как признак близкого завершения расследования, в котором участвовали десятки свидетелей.

Ранее Байден дал показания по делу о хранении секретных документов. Президента опросили в Белом доме дважды по поводу документов, часть из которых относятся к периоду, когда он был сенатором, другие — к периоду вице-президентства.



В январе 2023 года на складе в гараже, а также в одной из комнат дома Байдена в Делавэре были обнаружены секретные документы. Минюст провел в доме американского президента 12-часовой обыск и обнаружили еще шесть документов с пометками «конфиденциально» и «сопутствующие материалы».

Закон требует, чтобы все найденные документы были переданы в Национальный архив. Байден заявлял, что все бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции», и он «полностью сотрудничает со следствием и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему».

Похожие обвинения были выдвинуты и против бывшего президента США Дональда Трампа, который проиграл выборы Байдену в 2020 году. Против него сейчас ведутся четыре расследования, одно из них — дело о незаконном хранении документов о ядерном арсенале.

Их обнаружили в поместье Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). «Покидая Белый дом, Трамп вывез десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы и затем хранил их в своем поместье », — говорится в обвинительном акте. Следствие по этому делу продолжается, новые обвинения по нему предъявили бывшему президенту в августе 2023 года.