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Большинство американцев осудили Байдена за хранение секретных документов

ABC: большинство граждан США осудили Байдена и Трампа за хранение секретных документов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Большинство граждан США осудили бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего главу страны Джо Байдена за ненадлежащее хранение секретных документов, следует из результатов опроса ABC News/Ipsos.

Подавляющее большинство американцев считают, что и Трамп (77%), и Байден (64%) неподобающе относились к государственным секретным документам. При этом 43% опрошенных заявили, что действия Трампа вызывают более серьезное беспокойство.

Кроме того, опрос выявил связь между негативной оценкой действий политиков и поддержкой респондентами Демократической или Республиканской партии. Как следует из результатов исследования, действия Трампа считают более неподобающими 84% сторонников демократов и только 7% сторонников республиканцев. Байдена осудили лишь 3% сторонников демократов и 53% сторонников республиканцев.

Опрос ABC News/Ipsos проводился с 20 по 21 января, в нем приняли участие 532 гражданина США в возрасте от 18 лет.

У действующего американского президента Джо Байдена с ноября прошлого года нашли три партии секретных документов. Первую обнаружили в аналитическом центре Penn Biden Center, вторую — на складе в гараже его дома в Дэлавере, а также в одной из комнат, третью — позже в том же доме. Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Часть документов относится к периоду, когда Байден был сенатором (представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год), другая — вице-президентом (с 2009 по 2017 год).

Закон о президентских архивах требует, чтобы все президентские и вице-президентские документы были переданы в Национальный архив. Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования. Сам Байден заявил, что все обнаруженные у него бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции» и он полностью сотрудничает и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему.

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Секретные документы также были найдены у предшественника Байдена Дональда Трампа: обыски в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде проходили летом прошлого года. The Wall Street Journal узнала, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, среди них есть отмеченные грифом «совершенно секретно», доступ к которым должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях. По данным The Washington Post, бумаги содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

Теги
Джо Байден Дональд Трамп Опрос секретные документы
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