ФБР отказалось предоставить «обличающие» Байдена документы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось предоставить председателю надзора Палаты представителей, республиканцу Джеймсу Комеру документы правоохранительных органов, которые, как утверждают члены Республиканской партии, доказывают, что президент Джо Байден причастен к незаконной схеме с участием иностранцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо ФБР, адресованное Комеру.

«Крайне важно для обеспечения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших правоохранительных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенные или неполные данные, которые могут нанести ущерб расследованию», — заявил представитель бюро, исполняющий обязанности помощника директора отдела по делам конгресса ФБР Кристофер Данхэм.

Директор ФБР Кристофер Рэй отказался признавать существование такого документа во время своих показаний перед комитетом сената по ассигнованиям. Он добавил, что очень хорошо понимает «важность защиты источников и методов, а также текущих расследований».

Палата представителей контролируется Республиканской партией.

Ранее Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей Байдена более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая и Румынии, и что эти доходы не являются законными. Его комитет рассказал об обнаружении доказательств, что семья Байдена занималась «торговлей влиянием», а деньги получены от деловых партнеров.

В ходе расследования комитет получил от четырех банков «тысячи документов», следует из служебной записки парламентарного органа, передает Fox News. В одной из бумаг говорится, что члены семьи и деловые партнеры президента основали более 20 компаний, большую часть которых создали еще во время вице-президентства Байдена при Бараке Обаме в 2009-2017 годах. Суммы переводов варьируются от $5 тыс. до $3 млн.

Представитель Белого дома Ян Сэмс, комментируя отчет комитета, сообщил, что конгрессмен Комер продолжает «серию абсурдных заявлений» о Байдене и использует «личные нападки и инсинуации, чтобы попытаться набрать политические очки».