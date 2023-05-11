Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
Курский губернатор сообщил об обстреле электроподстанции в Теткино Политика, 07:11
Telegram обошел WhatsApp по популярности у школьников и студентов Технологии и медиа, 07:00
ФБР отказалось предоставить «обличающие» Байдена документы Политика, 06:50
«Коммерсантъ» назвал способы обхода ограничений Google в смартфонах Технологии и медиа, 06:41
Google представила свой первый складной телефон Pixel Fold Технологии и медиа, 06:13
Австрийский Raiffeisenbank ужесточил условия для платежей через банки СНГ Финансы, 06:00
«Роскосмос» и РАН запланировали миссию по доставке грунта с Венеры Технологии и медиа, 05:54
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Шрёдер посетил прием в посольстве России на 9 мая Политика, 05:42
Ракетчики «Юга» ударили по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР Политика, 05:34
Умер актер из фильма «Экипаж» Анатолий Елизаров Общество, 05:10
Средний отпускной бюджет россиян за год вырос до ₽46 тыс. Общество, 05:00
Трамп призвал допустить дефолт в США Политика, 04:48
Представитель Эрдогана назвал Путина понимающим и «прозорливым» лидером Политика, 04:47
Трамп пообещал помиловать большинство участников штурма Капитолия Политика, 04:19
Политика ,  
0 

ФБР отказалось предоставить «обличающие» Байдена документы

ФБР отказалось предоставить членам Республиканской партии «обличающие» Байдена документы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось предоставить председателю надзора Палаты представителей, республиканцу Джеймсу Комеру документы правоохранительных органов, которые, как утверждают члены Республиканской партии, доказывают, что президент Джо Байден причастен к незаконной схеме с участием иностранцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо ФБР, адресованное Комеру.

«Крайне важно для обеспечения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших правоохранительных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенные или неполные данные, которые могут нанести ущерб расследованию», — заявил представитель бюро, исполняющий обязанности помощника директора отдела по делам конгресса ФБР Кристофер Данхэм.

Директор ФБР Кристофер Рэй отказался признавать существование такого документа во время своих показаний перед комитетом сената по ассигнованиям. Он добавил, что очень хорошо понимает «важность защиты источников и методов, а также текущих расследований».

Палата представителей контролируется Республиканской партией.

Ранее Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей Байдена более $10 млн из зарубежных источников, в том числе из Китая и Румынии, и что эти доходы не являются законными. Его комитет рассказал об обнаружении доказательств, что семья Байдена занималась «торговлей влиянием», а деньги получены от деловых партнеров.

В ходе расследования комитет получил от четырех банков «тысячи документов», следует из служебной записки парламентарного органа, передает Fox News. В одной из бумаг говорится, что члены семьи и деловые партнеры президента основали более 20 компаний, большую часть которых создали еще во время вице-президентства Байдена при Бараке Обаме в 2009-2017 годах. Суммы переводов варьируются от $5 тыс. до $3 млн.

Читайте на РБК Pro
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Битва на ложках: как вывести видеоигру на рынок Китая
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций

Представитель Белого дома Ян Сэмс, комментируя отчет комитета, сообщил, что конгрессмен Комер продолжает «серию абсурдных заявлений» о Байдене и использует «личные нападки и инсинуации, чтобы попытаться набрать политические очки».

Теги
Джо Байден ФБР документы мошенничество
Материалы по теме
Байден допустил отмену поездки на саммит G7 из-за проблем с госдолгом
Политика
Washington Post назвала Байдена «уклонистом от СМИ»
Политика
Axios узнал о планах жены Байдена посадить его на диету перед выборами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter