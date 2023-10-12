Jerusalem Post узнала о нежелании Египта пускать беженцев из сектора Газа

Jerusalem Post: Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа

Египет отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих сектор Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Один из источников в египетских службах безопасности заявил газете, что Египет отверг идею создания безопасных коридоров для гражданского населения, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».

Тем не менее, Каир обсуждал планы с США и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа.

Как сообщает газета, Египет и до этого долгое время ограничивал поток жителей сектора Газы на свою территорию, даже во время самых ожесточенных конфликтов. Каир настаивает на том, чтобы обе стороны разрешали конфликты внутри своих границ, заявляя, что это единственный способ, которым палестинцы могут обеспечить свое право на государственность, отмечает The Jerusalem Post.

10 октября Reuters также сообщил, что Египет предпринимает шаги, чтобы предотвратить массовый исход палестинцев на Синайский полуостров. Египетский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом несколько дней подряд закрывали,на фоне израильских авиаударов.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. По данным ООН, свои дома в регионе покинули 264 тыс. палестинцев.