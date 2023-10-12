 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Jerusalem Post узнала о нежелании Египта пускать беженцев из сектора Газа

Jerusalem Post: Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Египет отвергает любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих сектор Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Один из источников в египетских службах безопасности заявил газете, что Египет отверг идею создания безопасных коридоров для гражданского населения, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю». 

Тем не менее, Каир обсуждал планы с США и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа.

Как сообщает газета, Египет и до этого долгое время ограничивал поток жителей сектора Газы на свою территорию, даже во время самых ожесточенных конфликтов. Каир настаивает на том, чтобы обе стороны разрешали конфликты внутри своих границ, заявляя, что это единственный способ, которым палестинцы могут обеспечить свое право на государственность, отмечает The Jerusalem Post.

10 октября Reuters также сообщил, что Египет предпринимает шаги, чтобы предотвратить массовый исход палестинцев на Синайский полуостров. Египетский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом несколько дней подряд закрывали,на фоне израильских авиаударов. 

Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. По данным ООН, свои дома в регионе покинули 264 тыс. палестинцев.

Читайте на РБК Pro
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Бешеный бык: как Роберт Де Ниро экспериментировал с телом ради ролей
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Египет Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»
Политика
ЕC обвинил Маска в распространении фейков о войне ХАМАС и Израиля
Политика
Jerusalem Post сообщила об «инциденте» на ядерном объекте Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
«Известия» узнали о плане властей получить ₽312 млрд с процента на вклады Финансы, 05:52
Путин прибыл в Киргизию с первым зарубежным визитом за год Политика, 05:43
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Вступил в силу закон об ответственности за уничтожение редких грибов Общество, 05:20
Зеленский запланировал визит солидарности в Израиль Политика, 05:03
В большинстве компаний не увидели смысла в доплатах за навыки в сфере ИИ Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Автомобили в России отключают от онлайн-сервисов. Какие есть решения Авто, 04:40
Jerusalem Post узнала о нежелании Египта пускать беженцев из сектора Газа Политика, 04:32
Премьер Израиля пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС Политика, 04:10
ХАМАС опубликовал видео освобождения израильских заложников Политика, 03:41
США предупредили о близости к «грани» по поддержке Украины Политика, 03:31
Финляндия начала расследование после пранка Вована и Лексуса с главой МИД Политика, 02:58
Разведка США узнала, что Иран был удивлен атакой на Израиль Политика, 02:33