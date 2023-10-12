Ynet: одного из лидеров «Исламского джихада» ликвидировали в секторе Газа

Одного из лидеров «Исламского джихада» ликвидировали в секторе Газа

Высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) Муса Насир был убит в своем доме на севере сектора Газа в результате взрыва израильской бомбы, сообщает Ynet.

«Исламский джихад» присоединился к палестинскому исламистскому движению ХАМАС, объявившему о начале военной операции против Израиля 7 октября. Лидер группировки Зияд ан-Нахала сообщал, что «Исламский джихад» удерживает в секторе Газа более 30 израильских заложников.

В ответ на атаку ХАМАС, Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утверждал, что израильские военные «уничтожили сотни террористов» и не собираются останавливаться. Нетаньяху пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы террористической группировки.

9 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по оперативному командному центру «Исламский джихад», расположенному внутри мечети в районе Зейтан.