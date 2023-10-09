Израиль нанес удар по командным центрам «Исламского джихада» и ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по оперативному командному центру военизированной исламской группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России), расположенному внутри мечети в районе Зейтан, сообщила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

Также израильские военные обстреляли командный центр палестинской группировки ХАМАС, который расположен в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

«Сегодня утром истребители ЦАХАЛа нанесли удар по складу оружия и точке входа в подземный террористический туннель в секторе Газа, используемый высокопоставленными боевиками террористической организации ХАМАС», — добавили в пресс-службе армии Израиля.

Боевые действия между боевиками палестинского движения ХАМАС и армией Израиля начались 7 октября. Сначала ХАМАС объявил, что проводит операцию «Буря Аль-Аксы». Группировка обстреляла территорию Израиля и вторглась в приграничные населенные пункты. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

На третий день боевых действий, 9 октября, представитель израильской армии Даниэль Хагари объявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны, в которые входили во время вторжения боевики ХАМАС. При этом он допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на израильской территории. Также Хагари пообещал, что лидер ХАМАС Яхья Самвар будет ликвидирован.