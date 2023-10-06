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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал информацию о коррупции на Украине российским нарративом

Зеленский: слухи об украинской коррупции распространяет Россия
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Reuters)

Россия распространяет ложные утверждения о коррупции на Украине, чтобы расколоть поддержку Запада, заявил президент Владимир Зеленский.

«Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире», — сказал Зеленский после саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде (цитата по изданию «Страна.ua»).

По словам Зеленского, «ни один доллар не был украден у наших партнеров». Он признал, что бывают «разные люди и случаи».

Президент Украины обвинил в распространении «российских нарративов» и экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. 5 октября Юнкер заявил в интервью изданию Ausburger Allgemeine, что Украина пока не готова к вступлению в Евросоюз из-за тотальной коррупции.

«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества», — сказал Юнкер.

В ноябре Еврокомиссия выпустит очередной отчет о прогрессе Украины и других кандидатов на вступление в выполнении необходимых условий.

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3 октября CNN сообщил, что во второй половине сентября Вашингтон отправил Киеву несколько уведомлений с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь.

В конце лета Госдепартамент направил Украине официальную дипломатическую ноту-демарш из-за коррупции. В документе говорилось, что США ожидают от Украины продолжения усилий по обеспечению финансовой прозрачности для получения прямой бюджетной поддержки.

Украина в августе приняла меры в вопросе борьбы с коррупцией. Например, она стала выплачивать вознаграждения за доносы о взятках в размере 10% от них, также власти предлагали приравнять коррупцию к госизмене в период военного положения.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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