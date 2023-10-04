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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили об отсутствии доказательств коррупции на Украине

Белый дом: у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине
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Военная операция на Украине

У США нет информации, которая подтверждает масштабную коррупцию на Украине, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«По-прежнему нет никаких признаков того, что имела место широко распространенная коррупция или ненадлежащее использование средств, передаваемых США», — заявил Кирби.

CNN накануне узнал, что Вашингтон чаще стал призывать Украину усилить борьбу с коррупцией, предупреждая, что без этого может сократить невоенную помощь. Согласно источникам телеканала, в конце лета Госдепартамент направил Киеву официальную дипломатическую ноту-демарш, ожидая от Украины продолжения борьбы с коррупцией и обеспечения финансовой прозрачности.

21 сентября Украина получила $1,25 млрд от США через целевой фонд Всемирного банка на возмещение расходов государственного бюджета. Глава министерства Сергей Марченко отметил, что с февраля 2022 года в бюджет Украины поступили $21,7 млрд.

Власти России критикуют страны Запада за поддержку Украины и поставку вооружений Киеву. В Москве заявляют, что подобные действия ведут к эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин назвал поддержку Украины «пересечением красных и даже бордовых линий».

Теги
Джон Кирби Белый дом США Украина коррупция
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