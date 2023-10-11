Власти Израиля заявили о вторжении в воздушное пространство из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о нарушении воздушного пространства со стороны Ливана и призвала жителей на севере страны срочно проследовать в укрытия, передает Ynet.
Глава совета Верхней Галилеи (регион на севере Израиля) уточнил изданию, что с территории Ливана летит группа пилотируемых парапланов. Израильский телеграм-канал «Новости с места событий» также сообщает о 20 парапланеристах, проникших с территории Ливана (позже сообщение было отредактировано, в нем больше нет указания количества атакующих).
Как отмечает Ynet, предупреждение о нарушении воздушного пространство прозвучало в Верхней Галилее, в Афуле и Кирьяте, в районе Персидского залива и на Голанах. По данным Walla, в северный регион уже вылетели израильские истребители.
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