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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Погибший охранник на фестивале на юге Израиля оказался уроженцем России

Погибший охранник на музыкальном фестивале в Израиле оказался уроженцем России
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Одним из погибших в Израиле оказался уроженец Челябинской области Давид Лысцов, переехавший в страну в возрасте 14 лет. Во время атаки ХАМАС он охранял музыкальный фестиваль на юге страны, где позже нашли около 260 тел погибших
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Одним из погибших в Израиле уроженцев России оказался 34-летний Давид Лысцов, работавший охранником на музыкальном фестивале Nature Party близ города Офаким, который стал одной из целей боевиков ХАМАС. Об этом изданию «Магнитогорск Онлайн» сообщила сестра погибщего Ксения.

По ее словам, Лысцов переехал в Израиль из Златоуста вместе с отцом в возрасте 14 лет по программе репатриации. В Израиле у Лысцова было свое охранное предприятие, он жил на севере страны, в городе Кирьят-Ям.

«Он уехал работать на юге, на фестивале электронной музыки, когда эти арабы ворвались и начали стрелять. Они [Давид и четыре его подчиненных-охранника] пытались уехать оттуда на машине. Давид был за рулем, ему попало в первую очередь — он умер на месте. Другие охранники выжили. Как они говорят, если бы Давид не сказал им выходить и бежать, то они бы не спаслись — одного ранило, трое остались невредимы», — рассказала сестра погибшего.

В Израиле у мужчины остались семилетний сын и бывшая жена. Родные узнали о гибели мужчины от его девушки, которой 9 октября сообщили об опознании Лысцова по отпечаткам пальцев. Его похоронили недалеко от Кирьят-Яма 10 октября, все соответствующие расходы оплатил Израиль.

ХАМАС 7 октября начал массированный обстрел Израиля; сторонники палестинского движения прорвались из сектора Газа на юг страны, там начались ожесточенные бои. В частности, боевики напали на участников музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля, где позже нашли около 260 тел погибших, и атаковали несколько приграничных кибуцев (общин).

Погибший охранник на фестивале на юге Израиля оказался уроженцем России
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Фестиваль проходил 6–7 октября в кибуце Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. По словам очевидцев, боевики начали стрельбу, многие гости фестиваля погибли или получили ранения, некоторых людей, по рассказам свидетелей, боевики захватили в заложники. МИД Израиля ранее сообщал, что ХАМАС удалось захватить более 100 заложников. ХАМАС грозил начать убивать заложников, если бомбардировки сектора Газа продолжатся.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в частности, четверо россиян, сообщали в российском посольстве. Один из них, Денис Беленький, переехал в страну в 1992 году и работал там в полиции. Он погиб, помогая спасать других полицейских, сообщили родственники мужчины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что посольство России в Израиле предпринимает «весьма энергичные усилия» по поиску информации о жертвах и пострадавших среди россиян.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
музыкальный фестиваль Израиль ХАМАС россияне охранник
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