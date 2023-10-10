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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Одним из погибших в Израиле россиян оказался полицейский Денис Беленький

Одним из погибших в Израиле россиян оказался полицейский Денис Беленький
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Денис Беленький переехал в Израиль в 1992 году, отслужил в армии и начал работать в полиции. 7 октября он одним из первых встретил атаку боевиков ХАМАС, так как служил в городе Сдерот на границе с сектором Газа
Фото: Violeta Santos Moura / File Photo / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / File Photo / Reuters

Россиянин Денис Беленький погиб в первую ночь нападения ХАМАС в Израиле, подтвердили РБК родственники погибшего.

Ранее мать погибшего рассказала телеграм-каналу Baza, что связь с Беленьким пропала 7 октября. Он одним из первых встретил атаку боевиков ХАМАС, так как служил в городе Сдерот в южной части Израиля, на границе с сектором Газа.

По словам матери, Беленький переехал в страну в 1992 году, отслужил в армии и начал работать в полиции. У него осталось трое детей.

В посольстве России в Израиле сообщили РБК, что по состоянию на 10:00 мск 10 октября, по поступившей от израильской стороны информации, два гражданина России, имевшие также израильское гражданство, числятся погибшими. Без вести пропавшими числятся четверо российских граждан.

Посол России Анатолий Викторов отказался раскрыть личности погибших, так как посольство пока не связалось с их семьями и «не знает всех обстоятельств».

Россияне есть и среди взятых боевиками в заложники, ХАМАС контактирует с Москвой по этому вопросу. Среди заложников есть также граждане Мексики, Бразилии, Непала, Великобритании, Таиланда и, возможно, Германии и США.

В то же время глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка не будет проводить переговоры по «заключенным и пленникам, удерживаемым силами сопротивления», до завершения военных действий.

Боевики оценивают общее количество взятых в заложники лиц с двойным гражданством в десятки человек. По данным Израиля, всего в плен к ХАМАС попали от 100 до 150 человек.

По последним данным, с израильской стороны от атак боевиков ХАМАС погибли 900 человек, ранены 2,5 тыс.; с палестинской из-за действий израильской армии 704 погибших, 3,9 тыс. раненых.

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Виктория Громова Виктория Громова, Анастасия Куницына
россияне Израиль Палестина погибшие
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