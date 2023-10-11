Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В районе села Новопетровка в Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Село Новопетровка Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник успешно сбили в воздухе», — сказал он.

Гладков отметил, что беспилотник при падении взорвался, повредив один частный дом. В нем были выбиты окна и поврежден забор. При взрыве никто не пострадал.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

Накануне во время обстрела села Поповка погибла пожилая супружеская пара. Ранее ПВО сбила шесть дронов в Белгородской области, позже Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе сбили еще один беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не было.



В начале октября произошел самый крупный обстрел Белгородской области за последнее время. Глава области сообщил о более чем 70 взрывах за сутки. Тогда обошлось без погибших и пострадавших.