При обстреле села Поповка погибла пожилая супружеская пара

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Село Поповка в Белгородской области дважды попало под обстрел, жертвой одного из них оказались двое местных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель», — написал глава региона.

Гладков пояснил, что снаряд попал в частный жилой дом. При взрыве ранения, несовместимые с жизнью, получил пожилой мужчина. Он умер на месте. Его жена получила тяжелые осколочные ранения.

Позже губернатор сообщил, что женщина также умерла от полученных ранений.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

5 октября ПВО сбила шесть дронов в Белгородской области. Ранее днем над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник, сообщило Минобороны. Позже Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе ПВО сбила дрон, никто не пострадал, разрушений не было.

4 октября произошел самый крупный обстрел Белгородской области за последнее время.

Глава области сообщил более чем о 70 взрывах за сутки. Однако тогда обошлось без погибших и пострадавших.