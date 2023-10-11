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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ нанесла авиаудар по Исламскому университету в секторе Газа

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Исламскому университету в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильские истребители нанесли удар по Исламскому университету в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских военных, университет использовался для тренировок членов палестинского исламистского движения ХАМАС и производства оружия. Как утверждают в армии Израиля, ХАМАС также «использовал университетские конференции для сбора средств на терроризм».

В ночь на 11 октября израильские военные нанесли удар по двум отделениям банков в секторе Газа, используемых для финансирования боевых операций, а также двум базам ХАМАС, на которых обучали бойцов, производили и хранили оружие. На одном из комплексов под удар попал штаб командира северной бригады ХАМАС.

Кроме того, истребители обстреляли в секторе Газа оперативный командный центр «Палестинского исламского джихада» (запрещен в России), используемый ракетными силами группировки, а также склад оружия внутри мечети.

ЦАХАЛ начала наносить массированные удары по сектору Газа после того, как члены ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка.

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Теги
ЦАХАЛ Израиль ХАМАС сектор Газа
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