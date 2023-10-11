ЦАХАЛ нанесла авиаудар по Исламскому университету в секторе Газа
Израильские истребители нанесли удар по Исламскому университету в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным израильских военных, университет использовался для тренировок членов палестинского исламистского движения ХАМАС и производства оружия. Как утверждают в армии Израиля, ХАМАС также «использовал университетские конференции для сбора средств на терроризм».
В ночь на 11 октября израильские военные нанесли удар по двум отделениям банков в секторе Газа, используемых для финансирования боевых операций, а также двум базам ХАМАС, на которых обучали бойцов, производили и хранили оружие. На одном из комплексов под удар попал штаб командира северной бригады ХАМАС.
Кроме того, истребители обстреляли в секторе Газа оперативный командный центр «Палестинского исламского джихада» (запрещен в России), используемый ракетными силами группировки, а также склад оружия внутри мечети.
ЦАХАЛ начала наносить массированные удары по сектору Газа после того, как члены ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, начали убивать военных и захватывать мирных жителей в заложники. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка.
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