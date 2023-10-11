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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Последствия ударов по сектору Газа сняли со спутника. Фото

Появились спутниковые фото последствий ударов по сектору Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Компания Maxar Technologies показала последствия ударов Израиля по сектору Газа на спутниковых снимках.

Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на нападение палестинской исламистской группировки ХАМАС. Боевики 7 октября устроили массированный ракетный обстрел израильской территории, вторглись на территорию страны, атаковали как военные объекты, так и гражданских, взяли в плен более 100 человек, включая иностранцев. Власти Израиля заявляют, что удары наносятся по объектам ХАМАС, а также связанным с группировкой.

К 10 октября число погибших с израильской стороны превысило 1,2 тыс. человек, пострадали около 3 тыс. В секторе Газа погибли 950 человек, около 5 тыс. пострадали.

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Теги
сектор Газа Палестина Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт
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