Число погибших израильских военных выросло до 170

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Армия обороны Израиля опубликовала имена еще 14 военных, погибших после нападения палестинской группировки ХАМАС. Об обновлении списка жертв среди военнослужащих ЦАХАЛ сообщила в соцсети X (в прошлом Twitter).

В новый список погибших вошли:

21-летний старший сержант Долев Амойяль из Нетании, боец 13-го батальона бригады «Голани»;

19-летний рядовой Ноам Абрамовиц из Гиват-Бренер, боец 414-го батальона корпуса пограничной охраны;

21-летний старший лейтенант Илай Адани из Тель-Монд, служил в спецподразделении «Маглан»;

19-летний младший сержант Идо Байненшток из Рамат-Гана, боец 13-го батальона бригады «Голани»;

27-летний майор Эли Зисер из Гиват-Эла, боец спецподразделения «Сайерет Маткаль»;

20-летний старший сержант Давир Закай из Тверии, боец 13-го батальона бригады «Голани»;

19-летний младший сержант Итамар Коэн из Кармиэля, боец 13-го батальона бригады «Голани»;

21-летний старший сержант Томер Яаков Мизрахи из Ошайи, боец спецподразделения «Сайерет Нахаль»;

20-летний сержант Тахар Мидани из Кирьят-Экрон, боец 13-го батальона бригады «Голани»;

22-летний младший сержант Эмиль Самойлов из Хайфы, охранник объектов подразделения координации правительственных операций;

32-летний прапорщик запаса Бахор Соид из Шломита, резервный отряд «Шломит»;

23-летний младший сержант Амихай Шимон Рубин из Акко, боец 51-го батальона бригады «Голани»;

31-летний старшина запаса Ядидия Моше Разиэль из Керем-Шалома, резервный отряд «Керем Шалом»;

24-летний капитан Бен Бронштейн из Холона, боец подразделения «Дувдеван».

Таким образом, общее число погибших среди израильских военнослужащих выросло до 170.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября. Атака сопровождалась массированными ракетными ударами, вторжением боевиков в южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кубице Реим.

Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов и начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. 10 октября министр обороны страны Йоав Галант объявил о начале полномасштабного наступления на сектор.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, ранения получили около 3. тыс. В секторе Газа сообщили о 922 погибших и 2,6 тыс. раненых.

Среди жертв есть иностранные граждане, в частности четверо россиян, сообщали в российском посольстве. В списке в том числе значится советский и израильский физик-теоретик Сергей Гредескул, который со своей супругой жил в городе Офаким в южной части Израиля.