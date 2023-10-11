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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил об ударах по военно-морским объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила об ударах по военно-морским объектам ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военно-морским объектам палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа, которые использовались для атак на израильское побережье. Об этом ЦАХАЛ сообщила в X (Twitter).

«В минувшие сутки были атакованы морские объекты террористической организации ХАМАС — доки в Хан-Юнисе и Газе, которые используются <...> для атак в морском пространстве Израиля», — сказано в сообщении.

Доки обстреляли ракетами с кораблей, также удары наносили боевые вертолеты и артиллерия с суши.

Кроме того, израильские военно-морские силы уничтожили водолаза ХАМАС, который, по данным ЦАХАЛ, пытался проникнуть на территорию Израиля.

Ночью 11 октября израильская армия также продолжила наносить массированные удары по сектору Газа. Под обстрел попало в общей сложности более 270 целей в районах Аль-Фуркан и Дарадж-Туффа, которые, по данным израильской стороны, используются как «гнездо террористов» ХАМАС.

ХАМАС утром 7 октября напал на Израиль. Атака сопровождалась массированными ракетными ударами, вторжением боевиков в южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кубице Реим.

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Израиль объявил режим ЧС, мобилизовал 300 тыс. резервистов, и уже несколько дней наносит авиаудары по сектору Газа. 10 октября министр обороны страны Йоав Галант объявил о начале полномасштабного наступления на сектор.

Число жертв с обеих сторон исчисляется сотнями, пострадавших — тысячами. Среди жертв есть четверо россиян, еще шестеро пропали без вести.

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Теги
Израиль ХАМАС авиудары сектор Газа
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