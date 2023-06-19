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Орбан раскритиковал идею о квотах на расселение мигрантов по странам ЕС

Орбан раскритиковал идею о квотах на расселение мигрантов в ЕС и связал ее с Соросом

Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал новую концепцию Евросоюза о миграции и предоставлении убежища беженцам. Об этом он написал в Twitter.

«Брюссель снова призывает ввести обязательные квоты на мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар», — заявил венгерский премьер.

В начале июня министры внутренних дел стран ЕС заключили соглашение о миграции на встрече в Люксембурге. Теперь его должен одобрить Европарламент. Как отмечает Politico, в ходе переговоров европейские страны разделились на два лагеря: приграничные государства хотели получить больше помощи в рамках взаимодействия с беженцами, а страны, расположенные в глубине союза жаловались на слишком свободное перемещение мигрантов внутри ЕС.

В соответствии с соглашением, приграничные страны должны ужесточить процедуру предоставления убежища. Также будут расширены их права по депортации тех, чьи заявки были отклонены.

Все остальные страны Евросоюза должны будут сделать выбор между приемом определенного числа мигрантов в год в рамках квоты и уплатой взноса в совместный фонд для размещения этих мигрантов в других государствах. В случае отказа принять мигранта стране придется выплатить €20 тыс. за человека.

Обсуждение этой инициативы велось с 2015 года. В 2020 году Еврокомиссия предложила ввести систему квот. Против идеи о переселении мигрантов выступали, в частности, Польша и Венгрия, «за» высказывались Греция и Италия.

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Сорос является основателем фонда «Открытое общество» (Open Society Foundations, OSF, нежелательная организация в России). Сегодня это сеть благотворительных фондов с более чем 40 представительствами и отделениями в разных странах, от Афганистана до Южной Африки. Фонд финансирует проекты в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, гражданских инициатив. В России «Открытое общество» в ноябре 2015 года было признано нежелательной организацией.

Летом 2018 года власти Венгрии приняли пакет законопроектов, которые ограничивают перемещение нелегальных иммигрантов по территории страны и криминализируют организованную для них помощь. Закон называется «стоп Сорос». Венгерские власти обвинили фонд бизнесмена в разработке плана по наводнению страны нелегальными мигрантами. В ответ Еврокомиссия подала к ним иск в Европейский суд, поскольку сочла закон противоречащим законодательству Евросоюза и нарушающим права беженцев.

Теги
Виктор Орбан Венгрия нелегальные мигранты ЕС
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