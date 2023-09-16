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Италия попросила помощи у ЕС из-за наплыва нелегалов из Африки

Премьер-министр Италии Мелони призвала ЕС помочь с наплывом нелегалов из Африки
Из-за наплыва нелегальных мигрантов на остров Лампедузу, где только за последние несколько суток с лодок высадились свыше 7 тыс. человек, премьер-министр Италии обратилась с призывом к ЕС оказать посильную помощь
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов из Африки, прибывающих в страну по морю, передает Bloomberg.

По ее словам, «необходима помощь миссии ЕС, которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу». Она также анонсировала чрезвычайные меры, которые будут обсуждаться правительством 18 сентября, чтобы справиться с количеством прибывающих.

Мелони также пригласила главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить остров Лампедуза, на который только за последние дни прибыли несколько тысяч нелегалов. Ожидается, что фон дер Ляйен посетит этот остров в воскресенье, пишет агентство со ссылкой на ее представителя.

Лампедуза — остров в Средиземном море в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. С 2000-х годов остров превратился в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов из Африки, приплывающих туда на лодках.

14 сентября власти Лампедузы ввели чрезвычайное положение на фоне прибытия на остров 7 тыс. беженцев за 48 часов (население самого острова составляет порядка 6,5 тыс. человек). Центр приема беженцев, рассчитанный менее чем на 400 человек, оказался переполнен. Сотни мигрантов были задержаны полицейскими при попытке покинуть порт. СМИ писали, что большинство из прибывших — граждане Судана и Эритреи.

Помимо итальянских властей ситуацию с наплывом мигрантов на Лампедузу обсудит на экстренном совещании министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает BFMTV. Он проведет переговоры с итальянскими и немецкими коллегами, а также с европейским комиссаром внутренних дел. Ожидается, что в обсуждении также примут участие Испания, председательствующая в Совете Европейского союза.

По данным Blooomberg, за последний месяц (август) в Италию прибыло рекордное за четыре года количество морских судов — 24,8 тыс. Тенденция к увеличению потока наблюдается с начала 2020 года: если в марте 2020-го в Италию прибывало менее 250 судов, то уже к началу 2023 года их количество выросло до 9,1 тыс.

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Как пишет La Repubblica, с начала 2023 года (до середины августа) по морю в Италию прибыли не менее 100 тыс. мигрантов. Из них погибли около 2,1 тыс. человек. При этом еще 180 тыс. мигрантов находятся в центрах приема беженцев, и многих из них приходится отселять, чтобы разместить новых.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нелегальные мигранты Италия ЕС Джорджа Мелони
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