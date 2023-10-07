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В Братиславе ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

В Братиславе ввели режим ЧС после закрытия границ тремя странами из-за мигрантов
Братислава,&nbsp;Словакия
Братислава, Словакия (Фото: Wilfried Wirth / imagebroker.com / Global Look Press)

Власти Братиславы объявили в городе чрезвычайную ситуацию из-за нелегалов, следующих через город в Западную Европу, сообщает Словацкое телевидение (RTVS) со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации Петера Бублу.

После того как Австрия, Польша и Чехия ввели пограничный контроль на границе со Словакией, в Братиславе осело значительное количество беженцев из стран Ближнего Востока и Азии, сказал он. Объявление режима ЧС, по словам Бублы, позволит местным властям более эффективно и оперативно оказывать необходимую помощь.

Власти сотрудничают с социальными службами и неправительственными организациями, чтобы помочь матерям с детьми с размещением и обеспечением их пищей и медикаментами, добавил пресс-секретарь.

С 4 октября контроль на границах со Словакией возобновили Польша, Чехия и Австрия. Меры действуют десять дней, однако власти трех стран не исключали возможность их продления.

За день до вступления правил в силу глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что с 2022 года число нелегальных мигрантов в Словакии выросло на 1000%. Министр подчеркивал, что из Словакии нелегалы впоследствии едут в другие западноевропейские страны. Вероятность продления ограничительных мер он называл высокой.

Словакия является одной из основных транзитных стран для нелегальных мигрантов. По итогам 2022 года в стране были зарегистрированы свыше 425 тыс. мигрантов.

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Теги
Словакия нелегалы нелегальные мигранты беженцы режим ЧС
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