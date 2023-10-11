Белый дом счел помощь Киеву финансово выгоднее для США, чем победа России

Вашингтону выгоднее помогать Украине, чем допустить победу России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

«Количество ресурсов, которые нужно вложить в это (помощь Украине. — РБК), по сравнению с количеством ресурсов, которые нам пришлось бы внести [в случае победы России] настолько финансово эффективней, [что лучше] предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — сказал он.

США с начала российской спецоперации на Украине оказали стране помощь в области обороны на $43,9 млрд, следует из данных Пентагона. С августа 2021 года Вашингтон предоставил Киеву 47 пакетов военной помощи. Reuters оценивал общую стоимость военной и гуманитарной помощи Киеву от США в $113 млрд по состоянию на конец сентября.

Москва осуждает поставки оружия Украине западными странами. Российские власти считают, что это только затягивает конфликт и не изменит его исхода. Кремль полагает, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт из-за помощи Киеву.

США своей помощью Киеву намерены поддерживать Украину фактически «в состоянии войны», они подталкивают страну к борьбе до последнего украинца, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин обвинял Запад в стремлении «развалить Россию» и заявлял, что западным странам все равно, кого использовать в борьбе с ней.

Президент США Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон и Европа не стремятся уничтожить Россию.