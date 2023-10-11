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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом счел помощь Киеву финансово выгоднее для США, чем победа России

Белый дом: США выгоднее помогать Киеву, чем допустить победу России в конфликте
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Военная операция на Украине

Вашингтону выгоднее помогать Украине, чем допустить победу России, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

«Количество ресурсов, которые нужно вложить в это (помощь Украине. — РБК), по сравнению с количеством ресурсов, которые нам пришлось бы внести [в случае победы России] настолько финансово эффективней, [что лучше] предпринимать действия сейчас, чем платить огромную цену позже», — сказал он.

США с начала российской спецоперации на Украине оказали стране помощь в области обороны на $43,9 млрд, следует из данных Пентагона. С августа 2021 года Вашингтон предоставил Киеву 47 пакетов военной помощи. Reuters оценивал общую стоимость военной и гуманитарной помощи Киеву от США в $113 млрд по состоянию на конец сентября.

Москва осуждает поставки оружия Украине западными странами. Российские власти считают, что это только затягивает конфликт и не изменит его исхода. Кремль полагает, что Соединенные Штаты напрямую вовлечены в конфликт из-за помощи Киеву.

США своей помощью Киеву намерены поддерживать Украину фактически «в состоянии войны», они подталкивают страну к борьбе до последнего украинца, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин обвинял Запад в стремлении «развалить Россию» и заявлял, что западным странам все равно, кого использовать в борьбе с ней.

Президент США Джо Байден подчеркивал, что Вашингтон и Европа не стремятся уничтожить Россию.

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Теги
Украина Джейк Салливан США военная помощь финансовая помощь гуманитарная помощь
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