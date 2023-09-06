Кремль связал помощь Киеву с желанием США биться до последнего украинца

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Соединенные Штаты своей помощью намерены поддерживать Украину фактически «в состоянии войны» и подталкивают Киев к борьбе до последнего украинца, но это не изменит хода спецоперации.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что США неоднократно обещали поддерживать Украину столько, сколько нужно.

«Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», — цитирует Пескова ТАСС.

Кремль неоднократно заявлял, что западные поставки не изменят ход боевых действий на Украине. В минувшем мае Песков в очередной раз заявил, что планы Великобритании поставить новые вооружения Украине не окажут существенного влияния на ход спецоперации.



Великобритания, по словам представителя Кремля, «претендует на то, чтобы выбиться в передовые места» среди стран, которые «накачивают» Украину оружием.



«Еще раз повторяем, это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход СВО, но безусловно, это ведет к дальнейшему разрушению [отношений], это ведет к дальнейшим ответным действиям», — сказал тогда Песков.



Россия относится к этим поставкам «чрезвычайно негативно», отметил он.



Великобритания начала поставлять Украине вооружения с начала российской спецоперации. В середине мая Лондон передал Киеву новые крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, позднее власти Луганска сообщали об ударах по городу этими снарядами. Британия также передала Украине танки Challenger 2 и другие вооружения.