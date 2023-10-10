В Брянской области сбили беспилотник
Дежурные средства ПВО перехватили беспилотник самолетного типа в Брянской области около 17:10 мск, сообщило Минобороны.
5 октября ведомство уже сообщало о сбитом беспилотнике в небе над регионом. Пострадавших и разрушений не было.
После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В августе, по подсчетам РБК, власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.
7 октября средства ПВО сбили дрон в районе Истры, который направлялся к Москве. Разрушений и пострадавших не было, уточнял мэр Москвы Сергей Собянин.
В лесу, где упали обломки дрона, нашли контейнер, который крепится к беспилотнику «для несения взрывоопасных элементов». На место вызвали саперов, а жителей соседнего коттеджного поселка «Русская деревня» эвакуировали. Затем саперы подорвали контейнер. Масса взрывчатого вещества в нем составляла 10 кг в тротиловом эквиваленте.
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