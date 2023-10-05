Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике

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Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — написала пресс-служба ведомства.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Александр Богомаз.

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В августе, по подсчетам РБК, власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.

Утром 5 октября Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка в Брянской области.

В тот же день российские силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью.

4 октября Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской и Курской областями.