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Политика ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — написала пресс-служба ведомства.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Александр Богомаз.

После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В августе, по подсчетам РБК, власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.

Утром 5 октября Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка в Брянской области.

В тот же день российские силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью.

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4 октября Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской и Курской областями.


 

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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