Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике
Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — написала пресс-служба ведомства.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Александр Богомаз.
После начала военной операции на Украине российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов. В августе, по подсчетам РБК, власти регионов сообщали об атаках или появлении беспилотников более 500 раз.
Утром 5 октября Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка в Брянской области.
В тот же день российские силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью.
4 октября Минобороны заявило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской и Курской областями.