Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Дрон, направлявшийся к Москве, сбили в 5:05 в районе Истры. Это первая атаки беспилотника на столичный регион за последние три недели

В Истринском городском округе Московской области был сбит беспилотник, который направлялся к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Истра находится примерно в 35 км по прямой к северо-западу от Москвы.

Минобороны уточнило позднее, что атаку пресекли к 5:05, был сбит БПЛА самолетного типа.

Как писал Mash, в аэропорту Внуково объявляли план «Ковер» — как правило, его вводят при появлении в воздушном пространстве неизвестных летательных объектов, перехватом которых занимаются военные.

По данным табло аэропорта, с 5:00 до 6:00 были задержаны пять рейсов на прилет, два из них перенаправили в Домодедово. После 6:00 задержаны четыре рейса на вылет.

Это первая атака БПЛА на столичный регион за последние три недели. В Последний раз дроны в Подмосковье сбивали 17 сентября, тогда беспилотник тоже нейтрализовали в районе Истры.

В продолжение этих трех недель атакам БПЛА подвергались другие регионы России. Только за 5-6 октября были уничтожены по меньшей мере семь беспилотников в Крыму, Курской, Брянской и Белгородской областях.