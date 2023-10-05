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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 11:00 мск. Оборонное ведомство назвало атаку попыткой совершить теракт по объектам на территории России.

Белгородская область c начала спецоперации на Украине попадает под обстрелы со стороны ВСУ и подвергается атакам беспилотников, в регионе регулярно срабатывает система ПВО.

4 октября пресс-служба Минобороны сообщила, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Белгородской, Брянской и Курской областями.

В северо-западной части акватории Черного моря ВКС России пресекли в тот день попытку «проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах».

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники
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