ЦАХАЛ подтвердил, что ХАМАС взял в заложники израильтян

Газа, Палестина (Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Боевики палестинской группировки ХАМАС взяли в заложники граждан Израиля, их удерживают в подконтрольном организации секторе Газа. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

Часть заложников, по словам Хагари, захватили в кибуце (сельскохозяйственной коммуне) Бээри, а также в городе Офаким у границы с Газой.

Бои с подразделениями ХАМАС продолжаются в 22 районах, в них погибли израильские солдаты, добавил представитель ЦАХАЛ. Число погибших военных и взятых заложников он не назвал. Ранее о захвате в заложники десятков израильтян заявляла ХАМАС. По информации Al Arabiya, среди них могут быть военные и мирные жители.

Израильские войска достигли всех городов на границе с сектором Газа и изучают обстановку на месте, продолжил Хагари. Армия перебрасывает к границе четыре дивизии в дополнение к силам, которые уже находятся там, сказал он.

7 октября руководство ХАМАС объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетным обстрелам, в приграничные районы страны проникли военные палестинской группировки.

Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. ЦАХАЛ начал массовый призыв резервистов в армию. Израильская авиация атаковала военные объекты ХАМАС в секторе Газа и подразделения группировки в приграничных районах.

Спустя несколько часов после начала боевых действий Нетаньяху провел переговоры с американским президентом Джо Байденом и заявил о необходимости провести «длительную и мощную кампанию, в которой Израиль победит». Пентагон обещал помочь израильской армии всем возможным для отражения атаки.