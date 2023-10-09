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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС заявил о гибели израильских заложников в результате ракетных атак

ХАМАС: четверо израильских заложников погибли в результате ракетных атак Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В результате ракетных атак Израиля погибли четверо израильских заложников в секторе Газа, передает The Times of Israel. По данным Al Jazeera и Sky News, еще 50 человек погибли в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Четверо израильских заложников погибли в результате ракетной атаки Израиля в секторе Газа. Об этом сообщил представитель батальона ХАМАС Абу Обейда, передает The Times of Israel.

ЦАХАЛ ранее подтвердила информацию о захвате заложников боевиками ХАМАС, но не назвала числа. Палестинское движение 8 октября сообщило, что у них в плену находятся более 100 израильтян. Пресс-секретарь боевого крыла ХАМАС Абу Убайда заявил, что число израильтян-заложников, которых увезли в сектор Газа, «во много раз больше, чем думает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху». По его словам, пленных держат в разных местах по всей прибрежной полосе сектора Газа.

The Times of Israel 8 октября передала, что израильские военные освободили десятки заложников, которых боевики ХАМАС несколько часов держали в столовой в кибуце Беэри на юге Израиля. По данным телеканала «Кан», удалось спасти не менее 48 человек.

9 октября силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжили наносить масштабные воздушные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на начатую 7 октября военную операцию. Al Jazeera и Sky News Arabia сообщили, что по меньшей мере 50 человек погибли на рынке в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа в результате ракетного удара Израиля. По данным Минздрава сектора Газа, при обстреле лагеря беженцев десятки человек были убиты и ранены, передает Sky News Arabia.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об ударах по оперативному командному центру военизированной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России), расположенному внутри мечети в районе Зейтан, и по командному центру палестинской группировки ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду и ограничив поставки топлива.

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Министр энергетики Израиля Исраэль Кац 9 октября поручил немедленно прекратить подачу воды в сектор Газа. По его словам, подача электричества и поставки топлива были прекращены за день до этого.

Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле достигло 800 человек, свыше 2,5 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии погибли 560 человек, ранены свыше 2,9 тыс. По данным ООН, из-за военного обострения 123,5 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

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Виктория Громова Виктория Громова
Израиль ХАМАС ракеты заложники погибшие
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