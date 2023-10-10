Обама: все американцы должны быть в ужасе от терактов в Израиле

Обама заявил, что все американцы должны быть в ужасе от войны в Израиле

Американцы должны быть в ужасе от военного конфликта в Израиле, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью газете Haaretz.

«Все американцы должны быть в ужасе и возмущены наглыми террористическими атаками на Израиль и убийствами невинных гражданских лиц», — сказал Обама.

«Мы скорбим о тех, кто погиб, молимся за благополучное возвращение тех, кто оказался в заложниках, и стоим плечом к плечу с нашим союзником Израилем в его ликвидации ХАМАС», — заявил экс-президент США.

Обама напомнил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самозащиту, а власти должны продолжать стремиться к «справедливому и прочному миру как для израильтян, так и для палестинцев».

По последним данным, в Израиле погибли как минимум 11 граждан США после начала войны Израиля и исламистского движения ХАМАС, заявил нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его словам, возможно, что среди заложников исламистов есть и другие американцы. Байден поручил своей команде работать с Израилем «по всем аспектам кризиса с заложниками», включая обмен разведданными.

Байден осудил «бессовестное» нападение боевиков ХАМАС и заявил о праве Израиля защищать себя. Он распорядился выделить Тель-Авиву дополнительную помощь. Страны много лет являются партнерами в военной сфере.

9 октября власти Израиля обратились к США с просьбой помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов. Об этом сообщила The Washington Post, отметив, что запрос о перехватчиках для «Железного купола» — это мера предосторожности, а не признак того, что у Израиля заканчиваются снаряды.