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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден сообщил об 11 погибших американцах в Израиле с начала войны

Байден: в Израиле от рук боевиков погибли не менее 11 граждан США
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Израиле погибли как минимум 11 граждан США после начала войны с палестинским движением ХАМАС, заявил президент Джо Байден.

«Мы знаем, что среди убитых было по меньшей мере 11 американцев, многие из которых обрели второй дом в Израиле», — сказал президент. Он отметил, что есть данные о пропавших без вести американцах, и Вашингтон работает с израильскими властями, чтобы получить больше информации об их местонахождении.

Байден подчеркнул, что безопасность американцев как дома, так и за рубежом является его «главным приоритетом как президента». По его словам, вполне возможно, что среди заложников ХАМАС могут быть другие американцы. Байден поручил своей команде работать с Израилем «по всем аспектам кризиса с заложниками», включая обмен разведданными.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США сообщил о девяти погибших американцах в результате войны Израиля с ХАМАС.

После начала войны между Израилем и ХАМАС Байден осудил «бессовестное» нападение боевиков и заявил о праве Израиля защищать себя. Он сказал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что США «поддерживают народ Израиля перед лицом этого террористического нападения». Байден подчеркнул, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания».

Американский президент распорядился выделить Израилю дополнительную помощь. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Тель-Авив попросил у Вашингтона помощи и США рассматривают «конкретные дополнительные запросы». Страны много лет являются партнерами в военной сфере.

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9 октября Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа. Израильский премьер сказал, что на Ближнем Востоке нельзя быть слабым и Израилю придется ответить «на силу большей силой».

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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